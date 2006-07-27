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от 0 ₶ в месяц
от 0 ₶ в месяц
С выгодой для вас!
С пакетом услуг «Выгодный»
При выполнении любого из условий:
Накопленными баллами можно компенсировать покупку, совершенную в прошлом месяце, по курсу 1 балл = 1 рубль
Совершайте привычные покупки по карте
Получайте баллы за все покупки кроме исключений
Верните на счет от 1000 рублей за покупку или переведите сумму в благотворительный фонд «Арифметика добра»
«МКБ Онлайн» — это надежный мобильный и интернет-банк, доступный 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Управляйте своими кредитами, вкладами и картами, не выходя из дома.
Подключение и обслуживание — бесплатно.
Нравится оплачивать покупки мобильным телефоном? Подключите на свой выбор Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay
Мы доставляем карту по Москве и Московской области, а также в регионы.
Срок доставки карты в регионы может быть увеличен. Пожалуйста, ожидайте звонка курьера для согласования дня и времени доставки.
Список регионов: Архангельская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Калининградская обл., Карелия Респ., Коми Респ., Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Мурманская обл., Орловская обл., Псковская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Тверская обл., Ярославская обл., Татарстан Респ., Удмуртия Респ.
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Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках пакета карточных услуг «Выгодный» pdf, 190 КБ
Тарифы по услуге перевода с карты на карту pdf, 323 КБ
Памятка Держателя карты pdf, 409 КБ
Заявление на КБО pdf, 501 КБ