Подтверждаю своё согласие на обработку Банком моих персональных данных

Настоящим я даю свое согласие Банку (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (Операция) или совокупность действий (Операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно сведений, отраженных в настоящей заявке, любым не запрещенным законодательством способом по усмотрению Банка. Целями обработки персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении мне любого банковского продукта на срок, необходимый для принятия такого решения; в случае моего участия в стимулирующей акции/ мероприятиях, проводимых Банком; также для целей формирования Банком клиентской базы сроком на 5 (Пять) лет (по истечении указанного срока, согласие считается продленным на 3 (Три) года при отсутствии сведений об его отзыве), а также для целей заключения Договора и обслуживания моих счетов, Картсчета, Кредита на срок действия Договора, оказания мне услуг партнерами Банка и принятия соответствующего решения об этом. Согласие может быть отозвано путем направления мною письменного уведомления Банку. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе поручить обработку моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации). Также, я даю Банку согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам в целях взыскания задолженности по любому Банковскому продукту, предусматривающему предоставление кредита, на срок до полного исполнения обязательств перед кредитором.