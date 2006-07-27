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МОСКАРТА

С выгодой для вас!

С пакетом услуг «Выгодный»

Преимущества

5% доход на остаток

5% годовых при поддержании среднемесячного остатка не менее 30 000 . Максимальная сумма для начисления процентов 300 000 .

5% баллами за покупки

В двух категориях, которые выбираете вы

Бесплатные переводы

С карты на карту другого банка в «МКБ Онлайн» до 25 000 в месяц

Сервис мультивалютности

Одна карта — три валюты

Бесплатное снятие наличных

Во всех банкоматах по всему миру без комиссии. Минимальная сумма — 3 000 за одну операцию

Карта — бесплатно!

При выполнении любого из условий:

  • Совершение покупок по карте не менее 30 000  в месяц
  • Зачисление на карту с карт и счетов других банков не менее 30 000  в месяц
  • Сохранение среднемесячного остатка на карте не менее 50 000  в месяц
  • Наличие срочных вкладов не менее 50 000 

Вернем часть средств

МКБ Бонус
Персональные предложения
Ставка в категориях повышенного начисления
5%
Ставка начисления в остальных категориях
1%
Лимит начисления
3 000 баллов
Лимит компенсации
5 000 баллов
Список категорий и условия
На странице МКБ Бонус

Накопленными баллами можно компенсировать покупку, совершенную в прошлом месяце, по курсу 1 балл = 1 рубль

1.

Покупайте

Совершайте привычные покупки по карте

2.

Зарабатывайте

Получайте баллы за все покупки кроме исключений

3.

Компенсируйте

Верните на счет от 1000 рублей за покупку или переведите сумму в благотворительный фонд «Арифметика добра»

Банк открыт всегда

«МКБ Онлайн» — это надежный мобильный и интернет-банк, доступный 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Управляйте своими кредитами, вкладами и картами, не выходя из дома.

Подключение и обслуживание — бесплатно.

Мобильные платежные сервисы

Нравится оплачивать покупки мобильным телефоном? Подключите на свой выбор Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay

Доставка карты — бесплатно!

Мы доставляем карту по Москве и Московской области, а также в регионы.

Срок доставки карты в регионы может быть увеличен. Пожалуйста, ожидайте звонка курьера для согласования дня и времени доставки.

Список регионов: Архангельская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Калининградская обл., Карелия Респ., Коми Респ., Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Мурманская обл., Орловская обл., Псковская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Тверская обл., Ярославская обл., Татарстан Респ., Удмуртия Респ.

Заявка на карту

1 шаг
2 шаг
3 шаг
4 шаг
Подтверждаю своё согласие на обработку Банком моих персональных данных
Настоящим я даю свое согласие Банку (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (Операция) или совокупность действий (Операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно сведений, отраженных в настоящей заявке, любым не запрещенным законодательством способом по усмотрению Банка. Целями обработки персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении мне любого банковского продукта на срок, необходимый для принятия такого решения; в случае моего участия в стимулирующей акции/ мероприятиях, проводимых Банком; также для целей формирования Банком клиентской базы сроком на 5 (Пять) лет (по истечении указанного срока, согласие считается продленным на 3 (Три) года при отсутствии сведений об его отзыве), а также для целей заключения Договора и обслуживания моих счетов, Картсчета, Кредита на срок действия Договора, оказания мне услуг партнерами Банка и принятия соответствующего решения об этом. Согласие может быть отозвано путем направления мною письменного уведомления Банку. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе поручить обработку моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации). Также, я даю Банку согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам в целях взыскания задолженности по любому Банковскому продукту, предусматривающему предоставление кредита, на срок до полного исполнения обязательств перед кредитором.
Подтверждаю своё согласие на получение информации о продуктах и услугах Банка по sms и e-mail
Настоящим я даю свое согласие Банку на получение информации от Банка, касающуюся продуктов и услуг Банка, а также порядка представления Банком оказываемых указанных услуг путем почтовых рассылок, e-mail-рассылок, sms- и push-уведомлений, устных сообщений по предоставленным мною адресам и телефонам.

До получения карты осталось совсем чуть-чуть!

Спасибо, что выбрали МКБ. На ваш электронный адрес будет направлен код. Пожалуйста, сообщите его сотруднику при получении карты.

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Подробные тарифы и документы

Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках пакета карточных услуг «Выгодный» pdf, 190 КБ

Единые тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт pdf, 1 МБ

Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц pdf, 2 МБ

Тарифы по услуге перевода с карты на карту pdf, 323 КБ

Тарифы по услуге перевода по номеру мобильного телефона pdf, 217 КБ

Памятка Держателя карты pdf, 409 КБ

Заявление на КБО pdf, 501 КБ

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Архив тарифов и документов

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